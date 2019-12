Gracias Marruecos por querer trazar las fronteras marítimas con Canarias

España no ha delimitado las fronteras marinas de Canarias porque no le ha dado la gana. Así de sencillo. Entre los independentistas se suele decir que si Canarias no es independiente no tiene derecho a ZEE. Es falso. La segunda falacia es decir que Marruecos quiere robar las aguas de Canarias. Falso. Marruecos, como cualquier otro país tiene todo el derecho del mundo a delimitar sus aguas territoriales.