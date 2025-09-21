El Govern ha pagado un millón de euros en sueldos ficticios en todas las depuradoras de Ibiza

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario sin colaboración alguna de la conselleria de la Mar del PP, responsable de lo ocurrido en continuidad con el departamento de Medio Ambiente que controlaba Més, la cantidad reclamada por haber «incumplido la obligación de disponer del personal mínimo» en las depuradoras se eleva a 822 mil euros, en dos «penalizaciones» de 426 mil en Ibiza 1 y 396 mil euros en Ibiza 2. Sin embargo, el Govern ha reconocido mediante WhatsApp que «hay al menos tres expedientes en tramitación por incumplimientos