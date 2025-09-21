edición general
El Govern ha pagado un millón de euros en sueldos ficticios en todas las depuradoras de Ibiza

El Govern ha pagado un millón de euros en sueldos ficticios en todas las depuradoras de Ibiza

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario sin colaboración alguna de la conselleria de la Mar del PP, responsable de lo ocurrido en continuidad con el departamento de Medio Ambiente que controlaba Més, la cantidad reclamada por haber «incumplido la obligación de disponer del personal mínimo» en las depuradoras se eleva a 822 mil euros, en dos «penalizaciones» de 426 mil en Ibiza 1 y 396 mil euros en Ibiza 2. Sin embargo, el Govern ha reconocido mediante WhatsApp que «hay al menos tres expedientes en tramitación por incumplimientos

rogerius #1 rogerius *
Los chiriguitos, los micrófonos, los chiringuitos…
Voy a repetirme: Serán fascistas pero saben arruinar.
#4 daniMate
#1 pero ahí siguen, gobernado y con muchas posibilidades de seguir haciéndolo.

Será que a los ciudadanos les gusta esto y no esa gentuza que viene de clases bajas y pretende que nuestros impuestos paguen colegios ,hospitales, etc
Supercinexin #2 Supercinexin
Menudo partido de delincuentes mafiosos. Y controlando la judicatura de arriba a abajo. España no tiene arreglo posible mientras ese partido diga existiendo.
#3 daniMate
Es lo que q sua ciudadano les gusta que se haga con su dinero público.

Votar al PP y sorprenderse de mamandurrias es de ser muy tonto.
Si que es verdad que lo sorprendente es que les pillen de forma tan clara que haya condenas.
Skiner #5 Skiner *
Llamaron a los compañeros del PP de Valencia para aprender, robaron millones y millones aquí en le depuradora de Valencia.
Hoy todavía seguimos pagando la tasa Emarsa para devolver los ciudadanos lo que los politicos del PP robaron.
Si alguien lo entiende que me lo explique.
