El Govern detecta el primer positivo de peste porcina africana en Barcelona

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado este miércoles que el Ministerio de Agricultura confirmará este jueves un nuevo positivo de peste porcina africana (PPA), el primero localizado en el término municipal de Barcelona, por lo que se ampliarán las restricciones en Collserola. En una atención a los medios tras reunirse con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha precisado que este hallazgo obligará a extender