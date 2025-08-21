edición general
Gothic: Vuelve con un remake, todo un clásico de culto… Impresiones

A lo largo de la historia de los videojuegos, hemos visto como el género RPG ha tenido una gran presencia en el mercado con muy buenos juegos de calidad, e incluso obras maestras y ganadores del Goty, como que otras veces también hemos visto a alguna decepción. Aunque haya habido juegos como The Witcher 3, Skyrim, o recientemente el Kingdom Come: Deliverance 2, que podrían estar en el grupo de influyentes...

Pertinax #2 Pertinax
25 veces aparece la palabra Gothic colega. Redacción SEO con mucha paja.
Pacman #1 Pacman
Soy un gran fan de los gothic, 1,2,3 (tras el parche) y alguno de los posteriores

Por eso mismo opino que no hacía falta un remake




(excepto del 2 y la noche del cuervo)
#3 PerritaPiloto *
Eso de la excelente jugabilidad deberían revisarlo. Los controles son toscos y cuesta un poco hacerse con ellos. Una vez superado ese bache es muy disfrutable.

Es el primer juego al que jugué en el que un bosque era un bosque y una montaña una montaña. Y eso de que tus decisiones marcan tu camino, pues si pero no. El principio es abierto y tienes tres caminos, pero relativamente pronto convergen convergen y es bastante determinista: la historia es una y solo cambian los primeros capítulos.…   » ver todo el comentario
