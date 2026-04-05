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Una gota de sangre para el diagnóstico temprano del cáncer más letal

Una gota de sangre para el diagnóstico temprano del cáncer más letal

Hay enfermedades que matan no porque sean invencibles sino porque saben esconderse hasta que es demasiado tarde. Despliegan una estrategia casi militar: se ocultan bien, se fortalecen en la oscuridad, aseguran su posición y, cuando están listas, atacan sin avisar. El cáncer de páncreas es una de ellas. Se instala en silencio, crece sin hacer saltar las alarmas y cuando finalmente se revela su presencia, suele ser demasiado tarde. Por eso tiene un pronóstico tan sombrío: apenas el 10% de los pacientes sobrevive más de cinco años tras su diagnóst

| etiquetas: diagnóstico , sangre , cáncer , páncreas
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1 comentarios
5 2 0 K 99 salud
#1 laruladelnorte
Detectar casi nueve de cada diez cánceres en estadio temprano es un logro que, hasta ayer, parecía inalcanzable para esta enfermedad. Y hacerlo con una simple extracción de sangre lo convierte en algo potencialmente accesible a escala masiva. «Al añadir ANPEP y PIGR a los marcadores existentes, hemos mejorado significativamente nuestra capacidad para detectar este cáncer justo cuando es más tratable

Como siempre digo ¡bendita ciencia!
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menéame