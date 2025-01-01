Las gorilas de montaña hembras pueden imponerse a los machos no alfa [ENG]

edición general
Las gorilas de montaña hembras pueden imponerse a los machos no alfa

La idea de que los machos ejercían un poder social universal sobre las hembras en todas las especies de mamíferos fue cuestionada por el descubrimiento de que las hembras ejercían poder sobre los machos en las hienas moteadas y algunas especies de lémures. Un nuevo estudio realizado por científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig y la Universidad de Turku ha reforzado esta tesis. Las gorilas hembras pueden elegir con qué machos reproducirse, un rasgo vinculado a un mayor poder femenino en primates.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Mira, como aquí que tenemos a los orangutanes gorilas de VOX que luego en casa son unos calzonazos planchabragas. xD
3 K 20
MoussaZy #2 MoussaZy
#1 Es sabido que el que al que no le hacen caso en casa lo intenta a fuera con los otros :troll:
1 K 27
KLKManin #3 KLKManin
Menudo comentario machistas.
2 K 31
LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
Las gorilas empoderadas se imponen a los gorilas blandengues....vamos, lo normal :troll:
0 K 7
victorjba #5 victorjba
Eso pasa en todas las especies de primates, con más o menos pelo.
0 K 14
#6 Katos
machismo mis cojones... repitío la izquierda de fondo.
0 K 6
blak #7 blak
#_1 Con esos calificativos machistas encajarías bien en Vox.
0 K 9

