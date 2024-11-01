'Los Goonies' vuelven a los cines 40 años después: estas son las salas de España donde podrás verlos

2025no es un año cualquiera. Son muchos los clásicos ochenteros que, como muchos de los niños que crecieron con ellos, ya cruzan el umbral de la cuarentena. Es por eso que este año que toca su fin parece revelarse como uno clave, como si escondiera un significado oculto en la numerología masónica. Desde Regreso al Futuro hasta Legend, pasando por El caballero del dragón o El secreto de la pirámide, la década dorada del VHS y las aventuras juveniles vuelve a asomarse con fuerza, a través de un reestreno en salas .
| etiquetas: goonies , cines
Creo que es de esas pelis que la nostalgia las hace más grandes de lo que fueron.
Si un niño la ve hoy en día sin un padre que le vaya dando contexto le va a parecer algo bastante inquietante.
#5 Supongo que porque es una película de aventuras de nuestra infancia y nos recuerda a cuándo éramos críos e inocentes. Nostalgia pura y dura, pero oye, casi prefiero que la repongan en cines a que hagan un remake, reboot o repollas de estas que parece que Hollywood solo sabe hacer tres películas.
Solo hay una sala donde proyectan peliculas de hace 40 años, a un precio justo: www.stremio.com/
¿ Qué mejor plan hay que ese ?
Antiguamente reponían muchas películas como esta en los cines de verano, de los que ya casi no queda ninguno.