edición general
8 meneos
52 clics
'Los Goonies' vuelven a los cines 40 años después: estas son las salas de España donde podrás verlos

'Los Goonies' vuelven a los cines 40 años después: estas son las salas de España donde podrás verlos

2025no es un año cualquiera. Son muchos los clásicos ochenteros que, como muchos de los niños que crecieron con ellos, ya cruzan el umbral de la cuarentena. Es por eso que este año que toca su fin parece revelarse como uno clave, como si escondiera un significado oculto en la numerología masónica. Desde Regreso al Futuro hasta Legend, pasando por El caballero del dragón o El secreto de la pirámide, la década dorada del VHS y las aventuras juveniles vuelve a asomarse con fuerza, a través de un reestreno en salas .

| etiquetas: goonies , cines
8 0 0 K 81 cultura
10 comentarios
8 0 0 K 81 cultura
#8 Quaid *
Me gustó mucho en su época, cuando era niño. La volví a ver hace poco y no me resultó tan entretenida.
0 K 20
Kasterot #3 Kasterot
¡¡Miedo me da!! A mí que no me esperen.
0 K 15
salteado3 #5 salteado3
No entiendo el por qué tanta admiración por esta película, a mí me pareció algo sensiblero, simplona, muy de marionetas...

Creo que es de esas pelis que la nostalgia las hace más grandes de lo que fueron.

Si un niño la ve hoy en día sin un padre que le vaya dando contexto le va a parecer algo bastante inquietante.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#5 No entiendo qué contexto hace falta.
0 K 11
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones *
#1 Pos ahí andan ya : www.espinof.com/proyectos/goonies-2-acaba-confirmarse-oficialmente-ste

#5 Supongo que porque es una película de aventuras de nuestra infancia y nos recuerda a cuándo éramos críos e inocentes. Nostalgia pura y dura, pero oye, casi prefiero que la repongan en cines a que hagan un remake, reboot o repollas de estas que parece que Hollywood solo sabe hacer tres películas.
1 K 24
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
¿Qué mierda hace ahí en ese listado de pelis de aventuras juveniles la marcianada de El caballero del dragón?
0 K 11
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
"estas son las salas de España donde podrás verlos"
Solo hay una sala donde proyectan peliculas de hace 40 años, a un precio justo: www.stremio.com/
0 K 7
#2 Daniel2000
Este sábado voy con mi hija pequeña (fan de Los Goonies), con su camiseta con la leyenda “Goonies never say die”, cubo de palomitas gigante, y a disfrutar en familia …

¿ Qué mejor plan hay que ese ?
0 K 7
JoseRvValjean #4 JoseRvValjean
#2 Ninguno, este verano disfruté con mi hijo viéndola de nuevo en un cine de verano concretamente en la bombilla en Madrid, me sentí como un adolescente, el tiene 16 años y era la primera vez que la veía, creo que ha sido lo mejor de este año asqueroso para mí. Gracias por volver a traerlo de nuevo
0 K 9
#1 MPR
Raro es que no hayan hecho ya tropecientos remakes como sí han hecho de pelis mucho más malas que esta.

Antiguamente reponían muchas películas como esta en los cines de verano, de los que ya casi no queda ninguno.
0 K 7

menéame