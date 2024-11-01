'Los Goonies' vuelven a los cines 40 años después: estas son las salas de España donde podrás verlos

2025no es un año cualquiera. Son muchos los clásicos ochenteros que, como muchos de los niños que crecieron con ellos, ya cruzan el umbral de la cuarentena. Es por eso que este año que toca su fin parece revelarse como uno clave, como si escondiera un significado oculto en la numerología masónica. Desde Regreso al Futuro hasta Legend, pasando por El caballero del dragón o El secreto de la pirámide, la década dorada del VHS y las aventuras juveniles vuelve a asomarse con fuerza, a través de un reestreno en salas .