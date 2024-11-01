edición general
4 meneos
34 clics
Google señala a la web Immich como peligrosa [eng]

Google señala a la web Immich como peligrosa [eng]

A principios de este mes, todos nuestros sitios web *.immich.cloud fueron marcados como peligrosos y a los usuarios se les empezó a mostrar la temida página. Google ofrece un servicio llamado Navegación Segura, cuyo objetivo es determinar si un sitio ejecuta malware, software no deseado o realiza alguna forma de ingeniería social. El servicio es gratuito y muchos navegadores, incluidos Chrome y Firefox, lo integran directamente en sus productos, aunque todavía no está del todo claro cómo determina realmente si algo es "peligroso".

| etiquetas: google , inmich , monopolio
3 1 0 K 49 tecnología
5 comentarios
3 1 0 K 49 tecnología
Torrezzno #1 Torrezzno
Para los que no entienden el terrible monopolio que es Google

Google Safe Browsing parece haber sido construido sin considerar el software de código abierto o autoalojado. Muchos proyectos populares se han encontrado con problemas similares, como:

Jellyfin

YunoHost

n8n

NextCloud

otras implementaciones de Immich

etc.

Desafortunadamente, Google parece tener la capacidad de marcar arbitrariamente cualquier dominio y hacerlo inmediatamente inaccesible para los usuarios. No estoy seguro de qué, si es que algo, se puede hacer cuando esto sucede, excepto solicitar constantemente otra revisión al todopoderoso Google.
0 K 20
#2 Suleiman
Por eso nunca hay que usar esa basura de navegador...
0 K 13
#3 albx
Claro que es peligroso, es una competencia directa a Photos. Lo tengo en docker y va genial.
0 K 10
#4 vitomarbela
No teníamos bastante con Google y ahora también Goolgle
0 K 6
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 editado gracias
0 K 20

menéame