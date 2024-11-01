Google señala a la web Immich como peligrosa [eng]

A principios de este mes, todos nuestros sitios web *.immich.cloud fueron marcados como peligrosos y a los usuarios se les empezó a mostrar la temida página. Google ofrece un servicio llamado Navegación Segura, cuyo objetivo es determinar si un sitio ejecuta malware, software no deseado o realiza alguna forma de ingeniería social. El servicio es gratuito y muchos navegadores, incluidos Chrome y Firefox, lo integran directamente en sus productos, aunque todavía no está del todo claro cómo determina realmente si algo es "peligroso".
| etiquetas: google , inmich , monopolio
Google Safe Browsing parece haber sido construido sin considerar el software de código abierto o autoalojado. Muchos proyectos populares se han encontrado con problemas similares, como:
Jellyfin
YunoHost
n8n
NextCloud
otras implementaciones de Immich
etc.
Desafortunadamente, Google parece tener la capacidad de marcar arbitrariamente cualquier dominio y hacerlo inmediatamente inaccesible para los usuarios. No estoy seguro de qué, si es que algo, se puede hacer cuando esto sucede, excepto solicitar constantemente otra revisión al todopoderoso Google.