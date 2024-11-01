Google reactivará planta nuclear en Iowa para alimentar su infraestructura de IA

Google dio a conocer este lunes un acuerdo con la eléctrica NextEra Energy para reactivar la planta nuclear Duane Arnold Energy Center, ubicada en las afueras de Cedar Rapids, Iowa. Cerrada desde 2020, la instalación volvería a operar a fines de 2028 con un objetivo claro: abastecer la creciente infraestructura de inteligencia artificial (IA) y servicios en la nube de la tecnológica. La compañía firmó un contrato de compra de energía a 25 años, comprometiéndose a adquirir la producción completa de la planta una vez que esté de nuevo en marcha.