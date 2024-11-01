edición general
Google reactivará planta nuclear en Iowa para alimentar su infraestructura de IA

Google dio a conocer este lunes un acuerdo con la eléctrica NextEra Energy para reactivar la planta nuclear Duane Arnold Energy Center, ubicada en las afueras de Cedar Rapids, Iowa. Cerrada desde 2020, la instalación volvería a operar a fines de 2028 con un objetivo claro: abastecer la creciente infraestructura de inteligencia artificial (IA) y servicios en la nube de la tecnológica. La compañía firmó un contrato de compra de energía a 25 años, comprometiéndose a adquirir la producción completa de la planta una vez que esté de nuevo en marcha.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Lleva parada unos años porque la dañó una tormenta, pero no parece que la hubieran empezado a desmantelar. No la han puesto de nuevo en funcionamiento por el coste, pero parece que debería ser posible.

en.wikipedia.org/wiki/Duane_Arnold_Energy_Center
tul #2 tul
quemando material fisible para generar videos de gatitos, nos merecemos extinguirnos una docena de veces
#3 exeware
#2 Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo
