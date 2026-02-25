Google levantará la mayor batería de respaldo del mundo con 30 GWh y 100 horas de autonomía

El nuevo complejo funcionará con 1,9 GW de energía procedente de parques eólicos y solares. Para completar el sistema, se instalará una batería de 300 MW con esos 30 GWh de almacenamiento...
| etiquetas: renovable , sostenible , almacenaiento , batería , google , hierro
30 GWh es la acumulación durante 30 horas aprox. de una central de ciclo combinado (con doble turbina) o un reactor nuclear tochos.
Del agua que consumen los mismos centros de datos, tres cuartos de lo mismo. Que planifiquen instalaciones autosuficientes o se larguen por donde han venido.