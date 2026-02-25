edición general
Google levantará la mayor batería de respaldo del mundo con 30 GWh y 100 horas de autonomía

El nuevo complejo funcionará con 1,9 GW de energía procedente de parques eólicos y solares. Para completar el sistema, se instalará una batería de 300 MW con esos 30 GWh de almacenamiento...

javierchiclana #1 javierchiclana *
Con esa disposición, básicamente, ese centro de datos será independiente del sistema eléctrico a base de renovables y baterías.

30 GWh es la acumulación durante 30 horas aprox. de una central de ciclo combinado (con doble turbina) o un reactor nuclear tochos.
ixo #2 ixo
Esto es lo que se les deberia de exigir a todos los centros de datos que pretenden instalarse aquí. ¿Queréis un sistema de suministro eléctrico potente y fiable? Pagadlo con vuestro propio dinero sin joder al resto de usuarios de la zona y del país . Es más, la energía necesaria para alimentar esa bateria enorme, compradla a precio de mercado en los nodos locales del entorno más cercano al centro de datos y de la ubicación de la batería. Que dejen pasta en la zona.

Del agua que consumen los mismos centros de datos, tres cuartos de lo mismo. Que planifiquen instalaciones autosuficientes o se larguen por donde han venido.
