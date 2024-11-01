Google lanzará al océano Índico un poderoso centro de datos

Google se encuentra planeando lanzar al mar un gran centro de datos especializado en inteligencia artificial. En concreto, se sumergiría cerca de una pequeña isla australiana llamada "Isla de Navidad", la cual se encuentra en el Océano Índico a unos 350 kilómetros al sur de Indonesia. Este proyecto surge poco después de que el Departamento de Defensa de Australia firmara un acuerdo con Google para una solución en la nube. Si bien muchos de los detalles de este acuerdo permanecen aún en secreto, según los documentos y entrevistas con responsabl