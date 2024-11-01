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Google ha desactivado reCAPTCHA para los usuarios de Android que han eliminado las aplicaciones de Google [ENG]

Google ha desactivado reCAPTCHA para los usuarios de Android que han eliminado las aplicaciones de Google [ENG]

Google ha vinculado su sistema reCAPTCHA de última generación a Google Play Services en Android, lo que significa que cualquier persona que utilice un teléfono sin servicios de Google fallará automáticamente la verificación cuando el sistema decida someterla a una prueba. Cuando reCAPTCHA detecta lo que considera una actividad sospechosa, abandona los antiguos rompecabezas de imágenes y te pide que escanees un código QR. Ese escaneo requiere que Play Services se ejecute en segundo plano, comunicándose con los servidores de Google.

| etiquetas: recaptcha , google play services , android
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5 comentarios
9 2 0 K 108 tecnología
Pacman #1 Pacman
Ahora van a pasar dos cosas :

1, nos vamos a dar cuenta de lo dependientes de Google que somos

2, van a salir alternativas para dejar esa dependencia
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tommyx #3 tommyx
#1 el hambre agudiza el ingenio
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jdmf #4 jdmf *
#1 Me da que lo de la dependencia ya se han dado cuenta muchos, pero estamos tristemente resignados.

Y alternativas hay, y no son malas, pero sin uso masivo el desarrollo es caro.

Me ha hecho acordar a ésta marca que vi hace poco


volla.online/en/devices/

Dispositivos con un Android "desgooglizado" o con Ubuntu Touch
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tommyx #2 tommyx
Ya tardamos en ir saliendo de esa maraña
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menéame