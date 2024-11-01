Google ha desactivado reCAPTCHA para los usuarios de Android que han eliminado las aplicaciones de Google [ENG]

Google ha vinculado su sistema reCAPTCHA de última generación a Google Play Services en Android, lo que significa que cualquier persona que utilice un teléfono sin servicios de Google fallará automáticamente la verificación cuando el sistema decida someterla a una prueba. Cuando reCAPTCHA detecta lo que considera una actividad sospechosa, abandona los antiguos rompecabezas de imágenes y te pide que escanees un código QR. Ese escaneo requiere que Play Services se ejecute en segundo plano, comunicándose con los servidores de Google.