Google ha desactivado reCAPTCHA para los usuarios de Android que han eliminado las aplicaciones de Google [ENG]

Google ha vinculado su sistema reCAPTCHA de última generación a Google Play Services en Android, lo que significa que cualquier persona que utilice un teléfono sin servicios de Google fallará automáticamente la verificación cuando el sistema decida someterla a una prueba. Cuando reCAPTCHA detecta lo que considera una actividad sospechosa, abandona los antiguos rompecabezas de imágenes y te pide que escanees un código QR. Ese escaneo requiere que Play Services se ejecute en segundo plano, comunicándose con los servidores de Google.
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1, nos vamos a dar cuenta de lo dependientes de Google que somos
2, van a salir alternativas para dejar esa dependencia
Y alternativas hay, y no son malas, pero sin uso masivo el desarrollo es caro.
Me ha hecho acordar a ésta marca que vi hace poco
volla.online/en/devices/
Dispositivos con un Android "desgooglizado" o con Ubuntu Touch