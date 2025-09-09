Google esquiva la guillotina

El mismo juez federal que en agosto de 2024 sostenía que “Google es un monopolista y se comporta como un monopolista”, ha renunciado a castigar a la compañía porque – lo dice un año más tarde – el paisaje de las búsquedas en Internet ha cambiado con la inteligencia artificial. El mismo departamento de Justicia estadounidense (no exactamente el mismo) que proponía desmembrar a Google obligándola a vender Chrome, dice no haber cambiado de posición, pero no recurrirá si no recibe una señal de la Casa Blanca.