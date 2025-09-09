edición general
6 meneos
4 clics
Google esquiva la guillotina

Google esquiva la guillotina

El mismo juez federal que en agosto de 2024 sostenía que “Google es un monopolista y se comporta como un monopolista”, ha renunciado a castigar a la compañía porque – lo dice un año más tarde – el paisaje de las búsquedas en Internet ha cambiado con la inteligencia artificial. El mismo departamento de Justicia estadounidense (no exactamente el mismo) que proponía desmembrar a Google obligándola a vender Chrome, dice no haber cambiado de posición, pero no recurrirá si no recibe una señal de la Casa Blanca.

| etiquetas: google , monopolio , caradorito , dictadura
6 0 0 K 64 actualidad
3 comentarios
6 0 0 K 64 actualidad
BARCEL0NÍ #1 BARCEL0NÍ *
Oh CHORPRECHA! Si no hay señal de la Casa Blanca no se tocan las grandes empresas...

UN paso mas hacia la destrucción del imperio :popcorn:
3 K 42
comadrejo #2 comadrejo
¿Esta amaestrado ese juez por el sr. risqueto? :troll:

Debe ser que ya pagarón la coima a la mafia naranja.
0 K 12
ixo #3 ixo
A los Crypto-Bros, ni tocarlos. Y esto también aplica a los mandatarios europeos con sus multas. Que son compañeros (MAGA), coño!!! 8-D 8-D 8-D
0 K 9

menéame