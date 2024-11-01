Google elimina costes de transferencia de datos en la UE con su nuevo servicio Data Transfer Essentials

Google ha anunciado el lanzamiento de Data Transfer Essentials, un servicio gratuito para clientes de la Unión Europea y Reino Unido que permitirá realizar transferencias de datos multicloud sin costes adicionales. La medida llega justo cuando entran en vigor nuevas disposiciones del Reglamento Europeo de Datos (EU Data Act), que obliga a los proveedores de servicios cloud a facilitar la interoperabilidad y a eliminar barreras al cambio entre plataformas.