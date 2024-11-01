Google se convierte en PAC-MAN por un día: dedica su doodle al mítico videojuego para celebrar Halloween

Google ha sorprendido hoy a sus usuarios con un doodle especial dedicado a Pac-Man, que celebra tanto Halloween como el 45.º aniversario del emblemático videojuego creado por Namco en 1980. Bajo el título PAC-MAN: Halloween 2025 Edition, el buscador ha convertido su página de inicio en un laberinto jugable inspirado en casas encantadas, fantasmas y calabazas, donde el propio Pac-Man aparece con un sombrero de bruja. El minijuego incluye ocho niveles a través de cuatro laberintos temáticos, diseñados en colaboración con Bandai Namco.