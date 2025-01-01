Google confirma una brecha de seguridad tras un ciberataque vinculado a ShinyHunters que expuso datos corporativos

Google ha confirmado una intrusión en sus sistemas corporativos que, según la compañía, estuvo vinculada al grupo de cibercriminales ShinyHunters, también identificado como UNC6040. El ataque, ocurrido en junio de 2025, tuvo como objetivo las bases de datos Salesforce utilizadas por la multinacional para gestionar información de contacto empresarial y datos de clientes. Aunque la compañía insiste en que la brecha no afectó a sus sistemas centrales ni a información sensible de usuarios, el incidente revela un punto débil en la cadena ...