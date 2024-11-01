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Google compromete 10.000 millones de dólares en Anthropic y podría añadir otros 30.000 (eng)

Google planea invertir hasta 40.000 millones de dólares en Anthropic, según confirmó la empresa de inteligencia artificial el viernes, ampliando así una alianza de larga data entre ambas compañías. Esta inversión se basa en una colaboración en la que Anthropic utilizará chips personalizados de Google y servicios de computación en la nube para impulsar su tecnología.

| etiquetas: google , anthropic , ia
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5 comentarios
2 0 0 K 25 tecnología
sotillo #1 sotillo
Perdón por ignorancia ¿En qué se gastan 40000 millones?
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#4 guillersk
#1 cómputo en la nube de google
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taSanás #5 taSanás
La burbuja de compras cruzadas entre operadores de IA es lo que va a hacer saltar todo por los aires, en cuanto uno estornude, se desmonta el tinglado.

Toda la valoración de unos se basa en las compras de otros que a su vez participan los primeros, es un locurón

Eso si, los directivos cobrando bonus estratosféricos
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#2 endy *
Y en la misma página: Amazon invests another $5 bn in Anthropic

Como se nota que las grandes quieren controlar a Anthropic para que no moleste.
Cuando te meten tanto dinero no es precisamente para que hagas lo que tú quieres.
Amazon y Google tienen sus propios modelos e invierten a un competidor.
Es como si Apple invirtiera en Lg para hacer mejores portátiles y te lo venden como algo normal.

Hay que ver hasta donde llega el hype
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tommyx #3 tommyx
#2 mocosoft invirtio en apple y colabora estrechamente con el software libre... Miedo
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menéame