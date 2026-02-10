Google amplía las herramientas que te permiten eliminar lo que su buscador sabe de ti: desde tu pasaporte al carné de conducir

Tras el pequeño cambio, y necesario, en la página de inicio de su buscador, ahora Google amplía las funciones de eliminación de datos del usuario de "Resultados sobre ti". Esta herramienta, que ya lleva disponible desde el verano de 2024 en España, permite a los usuarios eliminar resultados de búsqueda que contengan información sensible como número de teléfono, correo electrónico o la dirección de casa. Ahora se amplían las opciones con la posibilidad de borrar el carné de conducir, el pasaporte o el número de la seguridad social.