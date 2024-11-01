Google anunció una importante actualización de Gemini 3 Deep Think, su modo de razonamiento más especializado, diseñado para abordar desafíos modernos en ciencia, investigación e ingeniería. Esta versión fue desarrollada en estrecha colaboración con científicos e investigadores, con el objetivo de enfrentar problemas complejos donde no siempre hay una única respuesta correcta y los datos suelen ser incompletos o desordenados.
| etiquetas: ia , razonamiento , pensamiento profundo
Pues a ver si hay suerte, porque cuando solo hay una respuesta correcta ya lo hace mal.
"¡Tienes razón! ¡Gracias por indicarmelo!"
Y se vuelve a equivocar contando el número de tablas en las que lee un procedimiento SQL! que es mirar los from y los join, que no es física cuántica!