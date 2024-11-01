edición general
Google actualiza Gemini 3 Deep Think para impulsar ciencia, investigación e ingeniería

Google anunció una importante actualización de Gemini 3 Deep Think, su modo de razonamiento más especializado, diseñado para abordar desafíos modernos en ciencia, investigación e ingeniería. Esta versión fue desarrollada en estrecha colaboración con científicos e investigadores, con el objetivo de enfrentar problemas complejos donde no siempre hay una única respuesta correcta y los datos suelen ser incompletos o desordenados.

Robus #1 Robus
con el objetivo de enfrentar problemas complejos donde no siempre hay una única respuesta correcta y los datos suelen ser incompletos o desordenados.

Pues a ver si hay suerte, porque cuando solo hay una respuesta correcta ya lo hace mal.

"¡Tienes razón! ¡Gracias por indicarmelo!"

Y se vuelve a equivocar contando el número de tablas en las que lee un procedimiento SQL! que es mirar los from y los join, que no es física cuántica!
#2 Mustela
#1 A mí es que me da tantísima pereza recurrir a Google o Microsoft para absolutamente nada...
