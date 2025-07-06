edición general
«Gonzalo»: el chat gpt del Ejército

El Proyecto «Gonzalo» es una IA generativa específica para el Ejército de Tierra desarrollado por el Estado Mayor del Ejército, el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Gry #1 Gry
Deberían haberla llamado Gila. :troll:
3 K 45
Torrezzno #2 Torrezzno
Gonzalo. ¿No había nombre mas ridículo?
0 K 20
teneram #4 teneram
#2 Es por El Gran Capitán
0 K 20
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera *
Mierda de cerebro
Claude suena bien, Gemini, chatGPT
Gonzalo suena al charcutero o al compañero de Uni
Mejor así
Peeeeeeeero, podrían haber puesto nombre de mujer
0 K 10
#5 vituwaf
En traducciones podría tener utilidad. Otra cosa no la sé ver.
0 K 6

