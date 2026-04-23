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Gonzalo Celorio, Premio Cervantes: “La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la cultura española”

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes: “La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la cultura española”

El escritor mexicano recibe el galardón en la tradicional ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares

| etiquetas: gonzalo celorio , premio cervantes , 2026 , cronica , discurso
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