La Guardia Civil ha dado un golpe a una red de “pseudoprofesionales” del botox. Los investigadores han detenido a un hombre, dueño de la empresa Meso World, dedicada a la importación desde China de botox, ácido hilaurónico, y hialuronasa, entre otros. Además, los agentes han cerrado tres clínicas falsas que operaban desde domicilios en Tarragona, Valencia y Alicante. Los agentes han intervenido más de 1.200 viales de botox importado sin ningún control sanitario. “La operación tiene más relevancia de lo que parece”, ha empezado el delegado del