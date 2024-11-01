Golpe a medio siglo de lucha por la igualdad en EEUU: el Supremo abre la puerta para que Trump pueda diluir el voto negro

La sentencia, que impide rediseñar los distritos electorales en EEUU en base a criterios raciales, supone un duro revés a los logros del movimiento de los derechos civiles. En su campaña por interferir en el derecho a voto, Donald Trump ha conseguido una gran victoria La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la distribución de los distritos electorales en Luisiana ha abierto la puerta para que los republicanos puedan diluir la representación del voto negro en todo el país.