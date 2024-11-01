edición general
7 meneos
8 clics
Golpe a medio siglo de lucha por la igualdad en EEUU: el Supremo abre la puerta para que Trump pueda diluir el voto negro

Golpe a medio siglo de lucha por la igualdad en EEUU: el Supremo abre la puerta para que Trump pueda diluir el voto negro

La sentencia, que impide rediseñar los distritos electorales en EEUU en base a criterios raciales, supone un duro revés a los logros del movimiento de los derechos civiles. En su campaña por interferir en el derecho a voto, Donald Trump ha conseguido una gran victoria La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la distribución de los distritos electorales en Luisiana ha abierto la puerta para que los republicanos puedan diluir la representación del voto negro en todo el país.

| etiquetas: lucha por la igualdad , en eeuu , trump , voto negro
5 2 0 K 74 actualidad
1 comentarios
5 2 0 K 74 actualidad
Barney_77 #1 Barney_77
Pues que quereis que os diga, concentrar el voto en guetos me parece racista. Ni idea de si la noticia va de esto, no pienso entrar a leerla, pero si es lo que entiendo, que con los rediseños de distritos electorales se peude diluir la presencia de voto afro entre voto blanquito white power y que eso es malo...
0 K 10

menéame