El golpe arancelario a Suiza catapulta el oro a nuevos máximos
EE UU confirma que gravará con 39% los lingotes de un kilo y 100 onzas. El metal precioso alcanza los 3.534 dólares por onza
suiza
,
oro
,
aranceles
,
eeuu
,
trump
,
comercio internacional
#1
Laro__
A ver si lo entiendo. Suiza es uno de los países con más oro del mundo. Los aranceles a Suiza han hecho subir el oro en cualquier lugar del mundo. EEUU, que es comprador, ahora lo paga más caro y Suiza es más rica. Y todo esto ha sido idea de Trump para perjudicar ¿a quién?
3
K
33
#2
TardisKun
#1
En su anaranjado cerebro cree que servirá para que se "fabrique" más oro en usa y así salga más barato...
0
K
11
