El golpe arancelario a Suiza catapulta el oro a nuevos máximos

EE UU confirma que gravará con 39% los lingotes de un kilo y 100 onzas. El metal precioso alcanza los 3.534 dólares por onza

A ver si lo entiendo. Suiza es uno de los países con más oro del mundo. Los aranceles a Suiza han hecho subir el oro en cualquier lugar del mundo. EEUU, que es comprador, ahora lo paga más caro y Suiza es más rica. Y todo esto ha sido idea de Trump para perjudicar ¿a quién?
#1 En su anaranjado cerebro cree que servirá para que se "fabrique" más oro en usa y así salga más barato...
