El 'Golf Force One': así es el buggy blindado con el que ha sorprendido Donald Trump en Escocia

Parece que el presidente de EEUU, Donald Trump, no escatima en gastos en cuanto a seguridad, especialmente tras el atentado que sufrió el año pasado en un mitin en Pensilvania. Durante su reciente visita al campo de golf Trump Turnberry, el mandatario estadounidense usó para desplazarse un buggy blindado personalizado que no ha pasado desapercibido. Apodado informalmente como Golf Force One, el pequeño vehículo es una versión modificada del Polaris Ranger XP NorthStar Edition, un todoterreno utilitario comúnmente empleado por...