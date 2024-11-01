edición general
Goldman Sachs alerta de un "crecimiento sin empleo" en Estados Unidos por culpa de la IA

Goldman Sachs alerta de un "crecimiento sin empleo" en Estados Unidos por culpa de la IA

La economía estadounidense se mantiene fuerte, pero Estados Unidos podría estar entrando en una era de “crecimiento sin empleo” debido a la inteligencia artificial, ha advertido Goldman Sachs en una nota publicada este lunes. “El crecimiento moderado del empleo junto a un crecimiento robusto del PIB, como el observado recientemente, probablemente se convertirá en algo normal en los próximos años”,

aupaatu #2 aupaatu *
Crecer gracias a la venta de armas y petroleo gracias a la sanciones a Rusia y la OTAN ,no parece un buen plan de futuro para Europa.
Yorga77 #1 Yorga77
Por eso van a echar a los mas pobres y a los problemáticos del país para retrasar evitar acabar delante de pelotones de ejecución. Todos podemos soñar. :troll:
Supercinexin #3 Supercinexin *
EEUU es un país fundado por dementes con ideas prehistóricas al que, por su propio sistema, le sobran unos 300 millones de personas (ellos son 340 millones) en total.

Con su ideología, les basta con tener a un puñado de billonarios, unos cuantos grandes terratenientes ricos y, para todo lo demás que necesiten como sociedad, robots y negros azotados para las faenas que no puedan hacer los robots.

Es absolutamente normal que no tengan ningún plan de empleos ni de qué va a pasar con los…   » ver todo el comentario
#4 Juantxi
Entonces centrarán la producción en armamento, porque bajará el consumo interno al disminuir los ingresos familiares y la población (por las expulsiones).
