La economía estadounidense se mantiene fuerte, pero Estados Unidos podría estar entrando en una era de “crecimiento sin empleo” debido a la inteligencia artificial, ha advertido Goldman Sachs en una nota publicada este lunes. “El crecimiento moderado del empleo junto a un crecimiento robusto del PIB, como el observado recientemente, probablemente se convertirá en algo normal en los próximos años”,
| etiquetas: golmand_sachs , crecimiento , sin_empleo , estados_unidos , ia
retrasarevitar acabar delante de pelotones de ejecución. Todos podemos soñar.
Con su ideología, les basta con tener a un puñado de billonarios, unos cuantos grandes terratenientes ricos y, para todo lo demás que necesiten como sociedad, robots y negros azotados para las faenas que no puedan hacer los robots.
Es absolutamente normal que no tengan ningún plan de empleos ni de qué va a pasar con los… » ver todo el comentario