Goldman dice que las reservas mundiales de petróleo se acercan a su nivel más bajo en ocho años y que la velocidad de agotamiento es una preocupación (inglés)

Las reservas mundiales de petróleo se están acercando a su nivel más bajo en ocho años, dijo Goldman Sachs el lunes, advirtiendo que la velocidad del agotamiento se estaba convirtiendo en una preocupación a medida que los suministros a través del Estrecho de Ormuz seguían restringidos.

El banco estimó que las existencias mundiales de productos refinados comerciales han bajado del 50 DoD antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán al 45 DoD ahora. El banco añadió que los buffers de productos refinados de fácil acceso se estaban