Las reservas mundiales de petróleo se están acercando a su nivel más bajo en ocho años, dijo Goldman Sachs el lunes, advirtiendo que la velocidad del agotamiento se estaba convirtiendo en una preocupación a medida que los suministros a través del Estrecho de Ormuz seguían restringidos.
El banco estimó que las existencias mundiales de productos refinados comerciales han bajado del 50 DoD antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán al 45 DoD ahora. El banco añadió que los buffers de productos refinados de fácil acceso se estaban
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No me extrañaría. Tal como decía Trump: los empresarios van a él y le dicen "por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado dinero, es demasiado, dicen, ya basta, es mucho, señor", y no paran de ganar y ganar. Tal vez sea porque han mandado barcos a frenar las ventas de uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo y ahora ellos están vendiendo en su lugar.