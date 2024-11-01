GoBruteforcer Recargado: La botnet regresa en 2026 más letal y con objetivos criptográficos

Botnet basada en Golang, comprometiendo servidores Linux, bases de datos y roba-criptomonedas mediante fuerza bruta inteligente. La pesadilla de los administradores de sistemas Linux ha vuelto con nuevas capacidades. Investigadores de seguridad han documentado una campaña masiva de la botnet GoBruteforcer, que ha infectado a decenas de miles de servidores en todo el mundo. Esta variante 2026 no solo es más sigilosa, sino que ha ampliado su arsenal para atacar específicamente activos de criptomonedas y servidores mal configurados por IA.