El Gobierno de Venezuela libera a 71 presos políticos

Un total de 71 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela han sido puestas en libertad desde la madrugada de este jueves, día de Navidad, según informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. En plena escalada de tensión con Estados Unidos, esta sería la liberación de presos políticos más grande que hace el régimen de Nicolás Maduro en varios meses. La última medida de gracia contra activistas opositores que hizo Maduro tuvo lugar el pasado 13 de agosto, cuando 13 presos......

Pacman #3 Pacman
Y las actas las van a liberar también?
#4 mstk
#3 Están en Honduras.
woody_alien #2 woody_alien
#0 modifico el "han Venezuela" por "en Venezuela".
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson *
que diosito me libre de apoyar a semejante piara, pero sabiendo que pueden caer ostias como panes, es de primero tener controlados, encerrados, a efialtes, traitoros, y colaboracionistas, pero siendo vuvuzuela o cualquier pais serio. edito: ah coño, me meto la lengua en el culo, aun me dura el pelotazo e anoche jejeje
