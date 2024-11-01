Gobierno de Venezuela informa sobre el arribo de diplomáticos de Estados Unidos

Según detalla el documento, este proceso estará «orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo». Comunica que «de igual manera», una delegación de venezolanos será enviada a los Estados Unidos «para cumplir las labores correspondientes».