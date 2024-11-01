edición general
4 meneos
5 clics

Gobierno de Venezuela informa sobre el arribo de diplomáticos de Estados Unidos

Según detalla el documento, este proceso estará «orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo». Comunica que «de igual manera», una delegación de venezolanos será enviada a los Estados Unidos «para cumplir las labores correspondientes».

| etiquetas: estados unidos , secuestro de maduro , gobierno de venezuela
4 0 0 K 54 politica
4 comentarios
4 0 0 K 54 politica
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Americanos, os recibimos con alegria! version regueton, en el aeropuerto
4 K 54
Dragstat #2 Dragstat
Justo diplomacia es lo que no usan últimamente. Habría que buscarles otro nombre como cuando los hombres de negro de la troika iban a visitarte para rescatarte.
1 K 33
makinavaja #4 makinavaja
Diplomacia basada en un portaaviones y varios destructores... :troll: :troll:
1 K 32
GeneWilder #3 GeneWilder
Repartiendo enmiendas Platt.
0 K 10

menéame