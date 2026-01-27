El Gobierno ultima la norma que prohíbe ofrecer la contratación de la luz por teléfono

Tras un año y medio de tramitación, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar, probablemente en su reunión de la de la próxima semana, el real decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica, que pone fin, entre otros, a la posibilidad de que las comercializadoras puedan realizar publicidad y contratar el suministro de luz vía telefónica, salvo que exista “una petición expresa, inequívoca e informada y para una finalidad específica o la llamada sea originada por su propia iniciativa”