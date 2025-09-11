Gobierno de Trump intensifica la carrera espacial con China y prohíbe a los científicos con visa trabajar en la NASA

La NASA prohibió a ciudadanos de China con visas estadounidenses participar en programas de la agencia, una escalada dramática en la carrera espacial entre China y Estados Unidos. Esto ocurre mientras China se prepara para enviar una misión tripulada para aterrizar y, potencialmente, establecer un hábitat en la Luna, algo que ha suscitado una creciente alarma en el Gobierno de Trump.La nueva política comenzó el 5 de septiembre y, desde entonces, sus efectos se han propagado por toda la agencia.