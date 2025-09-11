edición general
Gobierno de Trump intensifica la carrera espacial con China y prohíbe a los científicos con visa trabajar en la NASA

La NASA prohibió a ciudadanos de China con visas estadounidenses participar en programas de la agencia, una escalada dramática en la carrera espacial entre China y Estados Unidos. Esto ocurre mientras China se prepara para enviar una misión tripulada para aterrizar y, potencialmente, establecer un hábitat en la Luna, algo que ha suscitado una creciente alarma en el Gobierno de Trump.La nueva política comenzó el 5 de septiembre y, desde entonces, sus efectos se han propagado por toda la agencia.

Gry #4 Gry
"Sería una putada que científicos chinos que trabajan en la NASA filtrasen información a China así que vamos a despedirles para que se vayan a trabajar a China" :shit:
johel #3 johel *
Parece que a Trump se le ha olvidado que los chinos tienen una estacion espacial propia y un programa espacial para los proximos 20 años... no necesitan a la nasa y prohibirles cooperar solo les incentiva a mejorar aun mas.
#8 jriguera
#3 Es bastante probable que lleguen a la Luna antes y ya puestos, un poco más y les traen las muestras de marte.
johel #10 johel *
#8 Me suena que las muestras de suelo lunar "chinas" estan compartidas en la comunidad cientifica internacional, a pesar de usa.
Lo de la base en la luna y en marte es otro tema, ciertamente hay planes, pero segun como vaya la tecnologia se podria robotizar al 100% y mas alla de la propaganda se descartase permanentemente la presencia humana. O puede acabar militarizandose todo si usa se alza definitivamente como una dictadura o un neofeudalismo militar, demasiadas hipotesis.
rafaLin #11 rafaLin *
#10 Las muestras de USA también se compartieron, hasta España tiene la suya, por su participación desde el observatorio de Robledo de Chavela (hace unos años había un anciano en el museo donde se guarda la muestra que participó en la misión y te contaba todo muy bien, imagino que ya no seguirá).
Veelicus #2 Veelicus
Otro tiro en el pie...
que van a hacer ahora estos cientificos?, pues buscar un programa espacial en expansion... y donde esta eso?, pues si, en China.
#5 sarri
#2 Lo mejor es que eso ya pasó, y un señor chino expulsado de Caltech por "simpatías comunistas" terminó siendo el padre del programa espacial chino entre otras cosas es.wikipedia.org/wiki/Qian_Xuesen
Supercinexin #7 Supercinexin
Lo mejor de la distopía fascista USAna es que no va a necesitar de alguien más fuerte: va a morir sola, de éxito. Éxito en el Capitalismo, éxito en el racismo, éxito en el antisocialismo, éxito en destruir la educación de su propia población, éxito en todos los campos del facherío, en los cuales son los alumnos más aventajado del planeta.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
A MasterCard le gusta esta noticia :troll:
#6 angar300
"China NO va a la Luna con buenas intenciones". EEUU sí va con buenas intenciones, lo lleva demostrando en la Tierra desde que existe como país. No es que se auto llamen el país de la libertad: es que encima se lo creen.
#9 BloodStar
No intensifica nada porque no ha dado más dinero para la misión a la Luna.
