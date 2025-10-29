El Gobierno se rodea de asesores para evitar pagar 1.000 millones a Berkeley por la mina de Salamanca

Gobierno trabaja en su defensa para evitar el pago de 1.000 millones de dólares, 860 millones de euros al cambio actual, por paralizar la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). La Abogacía del Estado ha contratado este mes los servicios de un asesor legal, otro financiero y trabaja en la contratación de un traductor para defenderse de la demanda de arbitraje de la australiana Berkeley Energy Limited.
| etiquetas: berkeley , mina , salamanca , retortillo
Lo que no entiendo es porqué el estado no se puede negar, como lo hicieron los británicos con el Prestige.
Y lo otro es un accidente que no va por ningún procedimiento de arbitraje comercial.
xornalgalicia.com/inicio/en-portada/el-tribunal-de-londres-rechaza-la-
El CIADI no es un tribunal que juzga a nadie.
Yo no digo nada mas.