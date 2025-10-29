edición general
5 meneos
12 clics
El Gobierno se rodea de asesores para evitar pagar 1.000 millones a Berkeley por la mina de Salamanca

El Gobierno se rodea de asesores para evitar pagar 1.000 millones a Berkeley por la mina de Salamanca

Gobierno trabaja en su defensa para evitar el pago de 1.000 millones de dólares, 860 millones de euros al cambio actual, por paralizar la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). La Abogacía del Estado ha contratado este mes los servicios de un asesor legal, otro financiero y trabaja en la contratación de un traductor para defenderse de la demanda de arbitraje de la australiana Berkeley Energy Limited.

| etiquetas: berkeley , mina , salamanca , retortillo
4 1 0 K 49 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Bua, arbitraje... Ese nefasto invento para que las empresas puedan saquear los estados no angloparlantes.

Lo que no entiendo es porqué el estado no se puede negar, como lo hicieron los británicos con el Prestige.
2 K 28
sxentinel #2 sxentinel
#1 Por dos motivos primero porque nuestros tribunales no defienden nuestros intereses como hacen los ingleses.... Y segundo porque el vertido del prestige no entra en el tratado de la energía, que habría que dar dos hostias al que lo firmó pero dos tiros al que lo redactó.
1 K 17
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Son dos cosas totalmente diferentes, una es realizar inversiones en el país y que un cambio normativo te haga perder lo invertido.

Y lo otro es un accidente que no va por ningún procedimiento de arbitraje comercial.
0 K 18
XtrMnIO #4 XtrMnIO
#3 El tribunal de Londres rechazó el pago de la sentencia española:

xornalgalicia.com/inicio/en-portada/el-tribunal-de-londres-rechaza-la-
1 K 23
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Los tribunales de justicia no tienen nada que ver con los procedimientos de arbitraje.

El CIADI no es un tribunal que juzga a nadie.
0 K 18
Peka #6 Peka
Acciones de Berkeley Energia Ltd a 0,32 EUR.

Yo no digo nada mas.
0 K 11

menéame