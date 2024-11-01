El Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor importe de toda la serie histórica

La contratación pública española registró en 2025 el mayor volumen de adjudicaciones realizadas mediante el procedimiento negociado sin publicidad desde que existen registros estadísticos comparables. Según los datos recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el Estado formalizó contratos por valor de 23.116 millones de euros a través de este sistema, fórmula que permite negociar directamente con empresas invitadas sin necesidad de abrir un concurso público. Entre 2021 y 2025, 36.727 millones euros.
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Este tipo de compras suelen recurrir con mayor frecuencia a procedimientos negociados debido a la naturaleza técnica de los contratos y a la necesidad de confidencialidad."
¿Cuantos de los que criticarán esto son partidarios de OTAN, Trump, PP y VOX?
Y suerte que no llegamos al 5%
El Blog Salmón manipulando para variar, voto errónea.
Habla de contrataciones entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado formalizó contratos mediante este sistema por un valor acumulado de 36.727 millones de euros.
Es decir, de la Administración General del Estado, que pertenece, exclusivamente, al estado central. Ahí no entran las Comunidades Autónomas.
@admin no me quejo de los votos, lo que están haciendo aquí #6 #8 y los que votan sensacionalista/errónea están incumpliendo las normas de Menéame.
#10 ¿y eso es erróneo? Lo digo por tu voto. La noticia da datos, el titular es correcto y la noticia también.
La entradilla comienza con "La contratación pública española" y eso comprende TAMBIÉN a las comunidades autónomas.
es.wikipedia.org/wiki/Contratación_del_sector_público_(España)
Si es queeeee....
Ya ni la entradilla leerse, la noticia doy por hecho que ni la has leído
Pero tú a lo tuyo. A ver si soy yo el que ha de avisar a @admin por acusaciones infundadas e insultos directos...
Con lo fácil que es reconocer que te has equivocado, todo por no terminar de leerte la entradilla unas cuántas palabras más, fáciles de comprender
No te inventes cosas para votar erronea
Si el estado contrata LEGALMENTE, mal, porque no son los suyos.
Váyase usted a la mierda.
Seguro q así funciona mejor la sanidad, educación y las carreteras
Este tipo de compras suelen recurrir con mayor frecuencia a procedimientos negociados debido a la naturaleza técnica de los contratos y a la necesidad de confidencialidad.