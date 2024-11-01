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El Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor importe de toda la serie histórica

El Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor importe de toda la serie histórica

La contratación pública española registró en 2025 el mayor volumen de adjudicaciones realizadas mediante el procedimiento negociado sin publicidad desde que existen registros estadísticos comparables. Según los datos recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el Estado formalizó contratos por valor de 23.116 millones de euros a través de este sistema, fórmula que permite negociar directamente con empresas invitadas sin necesidad de abrir un concurso público. Entre 2021 y 2025, 36.727 millones euros.

| etiquetas: age , dedo , contratación , oirescon , defensa
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#4 Tok_Tok *
"Entre los factores que explican este aumento destacan las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Defensa, especialmente en el ámbito del material militar y de equipamiento estratégico.

Este tipo de compras suelen recurrir con mayor frecuencia a procedimientos negociados debido a la naturaleza técnica de los contratos y a la necesidad de confidencialidad."

¿Cuantos de los que criticarán esto son partidarios de OTAN, Trump, PP y VOX? :troll:

Y suerte que no llegamos al 5%
7 K 83
eltoloco #6 eltoloco
Se habla del estado y del Gobierno de forma genérica, y ponen una foto de Pedro Sanchez, pero las cifras son de toda la administración pública, incluyendo CCAA, diputaciones y ayuntamientos.

El Blog Salmón manipulando para variar, voto errónea.
7 K 64
Vodker #8 Vodker
#6 sacto.
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me_joneo_pensando_en_ti #11 me_joneo_pensando_en_ti *
#6 #8 , errónea lo que dices.
Habla de contrataciones entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado formalizó contratos mediante este sistema por un valor acumulado de 36.727 millones de euros.
Es decir, de la Administración General del Estado, que pertenece, exclusivamente, al estado central. Ahí no entran las Comunidades Autónomas.

@admin no me quejo de los votos, lo que están haciendo aquí #6 #8 y los que votan sensacionalista/errónea están incumpliendo las normas de Menéame.

#10 ¿y eso es erróneo? Lo digo por tu voto. La noticia da datos, el titular es correcto y la noticia también.
1 K 34
Vodker #12 Vodker *
#11 ¿Perdóóóóóóóón?
La entradilla comienza con "La contratación pública española" y eso comprende TAMBIÉN a las comunidades autónomas.
es.wikipedia.org/wiki/Contratación_del_sector_público_(España)

Si es queeeee....
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me_joneo_pensando_en_ti #13 me_joneo_pensando_en_ti *
#12 y si sigues leyendo la entradilla dice: "el Estado formalizó contratos por valor de 23.116 millones de euros a través de este sistema,..."

xD xD

Ya ni la entradilla leerse, la noticia doy por hecho que ni la has leído xD xD
1 K 34
Vodker #14 Vodker *
#13 En España, las comunidades autónomas son parte integral del Estado.

Pero tú a lo tuyo. A ver si soy yo el que ha de avisar a @admin por acusaciones infundadas e insultos directos...
1 K 21
me_joneo_pensando_en_ti #15 me_joneo_pensando_en_ti *
#14 pero no está hablando aquí de las Comunidad Autónomas, está hablando del estado central. Tú a lo tuyo. A ver si te aplican un ban por manipulador. xD

Con lo fácil que es reconocer que te has equivocado, todo por no terminar de leerte la entradilla xD xD unas cuántas palabras más, fáciles de comprender xD xD xD
1 K 34
#16 Marisadoro
#11 El artículo mezcla 'Administración General del Estado' y 'contratación pública española'.
1 K 19
#18 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 El artículo sólo menciona las contrataciones de la Administración General del Estado.

No te inventes cosas para votar erronea
0 K 14
#2 chocoleches
La foto hace que no me tome en serio nada de lo diga el artículo.
5 K 61
sleep_timer #3 sleep_timer
Cuando privatiza PP, con sus amigos de Quirón o Ribera Salud no pasa nada.
Si el estado contrata LEGALMENTE, mal, porque no son los suyos.

Váyase usted a la mierda.
3 K 61
#5 Mesopotámico
Sinceramente, espero que fueran a putas y cocaina y no a cosas peores
2 K 43
FunFrock #9 FunFrock
son contratos a dedo progresistas.
Seguro q así funciona mejor la sanidad, educación y las carreteras
2 K 41
#17 Leon_Bocanegra
#9 el funcionamiento de la sanidad y de la educación depende de cada comunidad autónoma. Aunque sospecho que eso te importa una mierda.
1 K 13
KoLoRo #1 KoLoRo
23000 Millones sin control... muy bien gestionado, si señor.
4 K 39
camvalf #7 camvalf
Solo por curiosidad. ¿No hay listado de los contratos con su asignación correspondiente, así como el organismo que lo adjudico?
1 K 33
#19 tropezon *
Gran parte en defensa.
0 K 20
jonolulu #10 jonolulu
Entre los factores que explican este aumento destacan las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Defensa, especialmente en el ámbito del material militar y de equipamiento estratégico.

Este tipo de compras suelen recurrir con mayor frecuencia a procedimientos negociados debido a la naturaleza técnica de los contratos y a la necesidad de confidencialidad.
0 K 15

menéame