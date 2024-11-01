El Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor importe de toda la serie histórica

La contratación pública española registró en 2025 el mayor volumen de adjudicaciones realizadas mediante el procedimiento negociado sin publicidad desde que existen registros estadísticos comparables. Según los datos recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el Estado formalizó contratos por valor de 23.116 millones de euros a través de este sistema, fórmula que permite negociar directamente con empresas invitadas sin necesidad de abrir un concurso público. Entre 2021 y 2025, 36.727 millones euros.