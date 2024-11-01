edición general
El Gobierno obliga a Telefónica, Orange y Vodafone a reforzar la red o les suspenderá el servicio: 73 millones de inversión forzosa

Las operadoras deben garantizar 4 horas de conexión en apagones para el 85% de la población o recibirán multas millonarias e incluso la suspensión temporal de licencias.

#4 Kamo
Bien hecho, buena medida
JackNorte #2 JackNorte
Ya que van a subir al menos que inviertan en servicio
JackNorte #9 JackNorte *
#8 Pero es que los usuarios nos comeremos las mierdas igual , les obliguen o no. La diferencia es que si la obligacion se convierte en metodo cuando se pasen se les obligara tambien a otras cosas.
JackNorte #7 JackNorte
#6 Claro que no es proporcional , y tienen que obligarles encima, lo que me pregunto es que pasa con otros gobiernos que ni tan siquiera obligan a eso y a todas las empresas.
Mejor que se haga algo a nada, aunque sea obligados con amenazas de multas, que al parecer es la unica forma. Ojala fuera la norma habitual , si no haces algo que es obligatorio, amenaza y multa y aun asi son multas que les compensan porque son de risa, pero menos es nada, es solo cuastion de hacerlo con todo. Yo iria incrementando las multas a comportamientos reincidentes. y mas aun cuando pongan en peligro vidas humanas para sacar mayor rendimiento.
p3riko #8 p3riko
#7 no critico que se le obligue. lo unico que al final todas estas mierdas nos las comemos los usuarios. y es excusa perfecta para subir las tarifas indefinidicamente por algo que es calderilla, beneficios caidos del cielo.
p3riko #3 p3riko
subida de tarifas en 3...2....1....
JackNorte #5 JackNorte
#3 Ya habian anunciado subida quizas fuera por esto o no , pero mejor una subida con inversiones.
p3riko #6 p3riko
#5 la subida no será proporcional a la inversion. ya que te sube y no bajará. los 73 millones entre las 3 grandes empresas es calderilla para todo el beneficio que tienen. no se tendria que subir la cuota
alcama #1 alcama
Y de los bloqueos a Cloudflare nada
