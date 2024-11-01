·
El Gobierno obliga a Telefónica, Orange y Vodafone a reforzar la red o les suspenderá el servicio: 73 millones de inversión forzosa
Las operadoras deben garantizar 4 horas de conexión en apagones para el 85% de la población o recibirán multas millonarias e incluso la suspensión temporal de licencias.
#4
Kamo
Bien hecho, buena medida
1
K
18
#2
JackNorte
Ya que van a subir al menos que inviertan en servicio
0
K
12
#9
JackNorte
*
#8
Pero es que los usuarios nos comeremos las mierdas igual , les obliguen o no. La diferencia es que si la obligacion se convierte en metodo cuando se pasen se les obligara tambien a otras cosas.
0
K
12
#7
JackNorte
#6
Claro que no es proporcional , y tienen que obligarles encima, lo que me pregunto es que pasa con otros gobiernos que ni tan siquiera obligan a eso y a todas las empresas.
Mejor que se haga algo a nada, aunque sea obligados con amenazas de multas, que al parecer es la unica forma. Ojala fuera la norma habitual , si no haces algo que es obligatorio, amenaza y multa y aun asi son multas que les compensan porque son de risa, pero menos es nada, es solo cuastion de hacerlo con todo. Yo iria incrementando las multas a comportamientos reincidentes. y mas aun cuando pongan en peligro vidas humanas para sacar mayor rendimiento.
0
K
12
#8
p3riko
#7
no critico que se le obligue. lo unico que al final todas estas mierdas nos las comemos los usuarios. y es excusa perfecta para subir las tarifas indefinidicamente por algo que es calderilla, beneficios caidos del cielo.
0
K
9
#3
p3riko
subida de tarifas en 3...2....1....
0
K
9
#5
JackNorte
#3
Ya habian anunciado subida quizas fuera por esto o no , pero mejor una subida con inversiones.
0
K
12
#6
p3riko
#5
la subida no será proporcional a la inversion. ya que te sube y no bajará. los 73 millones entre las 3 grandes empresas es calderilla para todo el beneficio que tienen. no se tendria que subir la cuota
0
K
9
#1
alcama
Y de los bloqueos a Cloudflare nada
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
