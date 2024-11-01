edición general
El Gobierno obliga a Ayuso a través del BOE a cumplir una ley que pretendía saltarse de forma “inconstitucional”

El intento de Ayuso por flexibilizar los controles medioambientales ha acabado convertido en un boomerang político. Lo que se presentó como una medida para agilizar trámites urbanísticos y reducir burocracia terminó chocando de frente con la legislación estatal. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid que obliga a Isabel Díaz Ayuso a rehacer su Ley 7/2024 de Medidas para un Desarrollo Equilibrado en Materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2 comentarios
fareway #1 fareway
Tacita de bilis para la Presidenta...
Furiano.46 #2 Furiano.46
Las leyes no está hechas para ella... Está por encima de la plebe
