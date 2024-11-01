El Gobierno notifica oficialmente a la Fundación Franco la decisión de extinguirla por “apología” de la dictadura

El Ministerio de Cultura acaba de firmar la resolución con la que arranca el procedimiento tras recibir el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que argumenta por qué la entidad, que tiene ahora diez días para alegar, exalta el franquismo y humilla a sus víctimas
Pero después de reflexionar, pienso que si entra otra vez en meneame la vuelvo a votar.
Ojalá saliera dos veces en portada.
Llevamos 50 años esperando esta noticia.
