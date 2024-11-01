edición general
El Gobierno notifica oficialmente a la Fundación Franco la decisión de extinguirla por “apología” de la dictadura

El Gobierno notifica oficialmente a la Fundación Franco la decisión de extinguirla por “apología” de la dictadura

El Ministerio de Cultura acaba de firmar la resolución con la que arranca el procedimiento tras recibir el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que argumenta por qué la entidad, que tiene ahora diez días para alegar, exalta el franquismo y humilla a sus víctimas

jacm #5 jacm
Es duplicada. Me he dado cuenta después de votarla y gracias al aviso de #2 y #3.
Pero después de reflexionar, pienso que si entra otra vez en meneame la vuelvo a votar.
Ojalá saliera dos veces en portada.
Llevamos 50 años esperando esta noticia.
imagosg #1 imagosg
La famosa " idílica transición" ha necesitado 50 años de la muerte del enano asesino,para intentar acabar con su asociación de palmeros :palm:
imagosg #4 imagosg
Aquí se quedaron todos en la famosa Transacción : saqueadores, jueces, policías, militares, curas y empresarios franquistas, ocultando la verdad y retorciendo la historia con sus mentiras. Hasta que una parte de la generación actual de chavales alelados y engañados , quiere volver a repetir la historia solo 50 años después , porque defienden , sin conocimiento la "mano dura" ... para todos.
#6 Elinformal
#4 aunque se creen que a ellos no les va a tocar..
