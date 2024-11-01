El Gobierno notifica 53.876 pisos turísticos ilegales a las plataformas para que retiren sus anuncios online

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 53.876 pisos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos, que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa como la primera región con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, con 16.740, por delante de Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Comunidad Valenciana.
Esto no se acabará de hoy para mañana. Hay mucho dinero en ese mercado de apartamentos turísticos y mucha gente con una gran experiencia de trabajar al margen de la ley de muchos años haciéndolo así.
Pero no hay que parar. Por suerte en Barcelona todo indica que en las próximas elecciones municipales de 2027 Collboni volverá a salir elegido, el mismo que se ha puesto en contra de estos… » ver todo el comentario
Calle falsa 123 3°A pasará a ser Calle falsa 123 3°A BIS o Calle falsa 123 3°E
Pero multar las no.