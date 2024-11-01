edición general
El Gobierno notifica 53.876 pisos turísticos ilegales a las plataformas para que retiren sus anuncios online

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 53.876 pisos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos, que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa como la primera región con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, con 16.740, por delante de Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Comunidad Valenciana.

#3 lordban
Yo haría al revés, que sigan anunciados y multa cada vez que se inspeccione y verifique que ahí siguen.
Aokromes #5 Aokromes
#3 pasar el dinero que cobran directamente a hacienda :troll:
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#1 #3 O no son muy disuasorias, o quien debe aplicarlas no está por la labor...
Connect #8 Connect
#3 La Ley obliga a advertir primero. De hacerlo al revés, aún lograrían dilatar más la situación.
Esto no se acabará de hoy para mañana. Hay mucho dinero en ese mercado de apartamentos turísticos y mucha gente con una gran experiencia de trabajar al margen de la ley de muchos años haciéndolo así.

Pero no hay que parar. Por suerte en Barcelona todo indica que en las próximas elecciones municipales de 2027 Collboni volverá a salir elegido, el mismo que se ha puesto en contra de estos…   » ver todo el comentario
#4 PerritaPiloto
Porque precintarlos y multar ni cotiza en las casas de apuestas.
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Cambiaran la letra de la puerta en el portero automatico y en la puerta, y lo registraran otra vez con ese dato diferente y estará disponible y no baneado.

Calle falsa 123 3°A pasará a ser Calle falsa 123 3°A BIS o Calle falsa 123 3°E
#1 ZapZapZap
No se contemplan multas?
manzitor #7 manzitor
Que una administración haga su trabajo no debería ser noticia. La noticia debería ser quien no lo está haciendo.
Solinvictus #9 Solinvictus
ha notificado 53.876 pisos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios online

Pero multar las no.
