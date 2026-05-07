El Gobierno mexicano acorta más de un mes el calendario escolar debido al Mundial

Cambio súbito para 32 millones de niños y sus padres en México. El Gobierno de Sheinbaum ha anunciado que las clases terminarán el 5 de junio, más de un mes antes de lo que establece el calendario oficial. La decisión se ha tomado por el inicio de la Copa del Mundo de fútbol, y por la “extraordinaria ola de calor” que se ha registrado en el territorio mexicano. La medida, insólita por la premura y la forma en la que se divulgó, confirmada en redes sociales,ha generado confusión e incredulidad entre familias y organizaciones de la sociedad civil