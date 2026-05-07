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El Gobierno mexicano acorta más de un mes el calendario escolar debido al Mundial

Cambio súbito para 32 millones de niños y sus padres en México. El Gobierno de Sheinbaum ha anunciado que las clases terminarán el 5 de junio, más de un mes antes de lo que establece el calendario oficial. La decisión se ha tomado por el inicio de la Copa del Mundo de fútbol, y por la “extraordinaria ola de calor” que se ha registrado en el territorio mexicano. La medida, insólita por la premura y la forma en la que se divulgó, confirmada en redes sociales,ha generado confusión e incredulidad entre familias y organizaciones de la sociedad civil

| etiquetas: méxico , clases , mundial
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4 comentarios
7 1 0 K 97 actualidad
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Por culpa de Hernán cortes
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jdmf #4 jdmf
Latinoamérica tiene un grave problema con el Fútbol, Argentina se unió por completo cuando ganó el último mundial, y hay combates comparables a los de guerrilas entre los hinchas de sus clubes nacionales. ¿Acortar la educación para ver un mundial?
Por otro lado, es un problema que los políticos saben rentabilizar y sacar provecho. 100.000 personas protestarían por privatizar la sanidad, pero eso sí, como se te ocurra no televisar un mundial te derrocan el gobierno en 2 días.!!
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#3 Regreso
Las prioridades claras. Toma populismo.
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founds #1 founds
Lo importante :palm:
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menéame