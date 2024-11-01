edición general
22 meneos
20 clics
El Gobierno de Madrid hizo pagos directos a la empresa de Montoro pero lo oculta con un truco verbal

El Gobierno de Madrid hizo pagos directos a la empresa de Montoro pero lo oculta con un truco verbal

Ese dinero, cuyo origen desconoce la Guardia Civil tal como figura en el citado informe –es decir, en concepto de qué se le pagó–, se suma a los 1,8 millones que en ese mismo cuatrienio le desembolsó Madrid Network. Inscrita como asociación privada, Madrid Network fue cofundada por la Comunidad de Madrid, presidida al menos durante años por quien ocupara en cada momento el cargo de consejero de Economía y financiada con fondos públicos.

| etiquetas: madrid , pagos directos , montoro
19 3 0 K 97 politica
6 comentarios
19 3 0 K 97 politica
#5 tierramar *
www.meneame.net/story/trama-oculta-madrid-network-hilos-unen-montoro-a La trama oculta de Madrid Network: los hilos que unen a Montoro, Ayuso y Abascal Madrid Network: la fundación pagó 1,8 millones de euros al despacho de Montoro por informes técnicos que nunca trascendieron. Una suma inexplicable para una entidad que malgastó 80 millones en proyectos fallidos y cuyos principales beneficiarios fueron empresas vinculadas al PP.
La impunidad de una trama…   » ver todo el comentario
0 K 18
#6 tierramar *
Y mientras esta gentuza nos robaba: el Montoro nos anunciaba recortes, y Ayuso desmontando la sanidad publica!! A esta clase de gente les importa un pepino el sufrimiento de las personas, y tampoco el país. Es igual que la mafia, roban cueste lo que cueste, aunque mueras personas en el camino. Las listas de espera en sanidad cuestan vidas
0 K 18
#3 PerritaPiloto
Prometo que antes de leer el artículo he pensado en Madrid Network y el artículo menciona a Madrid Network. Aunque yo no tenga olfato de sabueso reconozco algunos chiringuitos en cuanto los escucho por primera vez, y este es uno de los gordos.

Vale que el despacho de Montoro hiciese de intermediario entre empresas y el ministro de Hacienda, para "agilizar los trámites*" pero una asociación financiada con dinero público y presidida por quien fuese en consejero autonómico de economía…   » ver todo el comentario
1 K 12
ixo #4 ixo
Quien en su día hizo la ley, sabe como hacer la trampa. :roll:
0 K 8
#1 Beltza01
¿Qué es el gobierno de Madrid? ¿Municipal, autonómico o estatal?
0 K 7
#2 PerritaPiloto
#1 El autonómico.
0 K 9

menéame