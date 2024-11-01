El Gobierno lanza un salvavidas a las renovables: subirá su retribución un 28% hasta los 5.908 millones en 2026

El MITECO prepara el proyecto de orden que actualiza la retribución del régimen específico para renovables, cogeneración y residuos correspondiente al periodo 2026-2031. Las estimaciones presentadas por el Gobierno prevén que las renovables y la cogeneración reciban 5.908 millones en 2026, frente a los 4.600 millones del año anterior, un incremento de 1.300 millones €, un 28,4% más. Este incremento tendrá también un impacto en los Presupuestos Generales del Estado. Dado que la Ley establece que los sobrecostes derivados de la actividad de produ