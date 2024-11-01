El Gobierno lanza una consulta para ver cómo poner fin a la compra de gas ruso

El Gobierno ha abierto una consulta pública para recabar las opiniones de ciudadanos, empresas y expertos sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea destinada a eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso en la Unión Europea. La consulta forma parte del Estudio de Impacto sobre las Propuestas Legislativas de la Comisión Europea (EIPLE), una herramienta diseñada para analizar los efectos técnicos, económicos y regulatorios de cada iniciativa comunitaria. En este caso, el Ejecutivo español pretende conocer las implicaciones
| etiquetas: gas , rusia , gobierno
Yo hago mi parte