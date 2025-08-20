Gobierno israelí de municipalidad de Jerusalén congela cuentas a iglesia ortodoxa griega

Las dificultades de la Iglesia Ortodoxa Griega van más allá de los impuestos. En Jericó, colonos invadieron recientemente tierras monásticas, lo que provocó una protesta diplomática de Atenas, que considera la protección del patrimonio ortodoxo —desde el Monasterio de Santa Catalina en el Sinaí hasta los santuarios de Tierra Santa— parte de su responsabilidad nacional. El Patriarcado Armenio también se enfrenta a una inminente batalla legal con el municipio de Jerusalén por sus propiedades en la Ciudad Vieja.