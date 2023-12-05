edición general
El Gobierno de Israel justifica el veto a la entrada de Jaume Collboni: "Boicotear a Israel tiene consecuencias"

"El Gobierno de Israel considera esta medida una manifestación de una política hostil e incitadora contra Israel y sus ciudadanos de manera sistemática, y por ello ha decidido denegar la entrada del alcalde al país”, han justificado fuentes diplomáticas israelís consultadas por Europa Press.

8 comentarios
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 luego es cuando expulsan a unos niños de un avión por liarla y todo son lágrimas y bilis
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Y boicotear Israel por lo que están haciendo en Gaza y Cisjordania y no querer ir a ese país a nada? Que van hacer?
#4 R2dC
#2 Creo que acabar de decir un "no hay huevos" ahora que vienen de visita por la vuelta a españa
pepel #3 pepel *
Los incumplimientos internacionales y los Genocidios también.
#7 AlexGuevara
Llamada a consultas del embajador y denegación preventiva de entrada a cualquier cargo oficial de Israel, pero cagando leches
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Este es claramente un acto de anticatalanismo que no puede ser olvidado ni perdonado.
#8 AlexGuevara
#6 Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Tu odio a lo catalán te enciega
