El Gobierno facilita una ayuda de 30.000 euros a españoles sentenciados a pena de muerte

El Gobierno ha aprobado una partida de 30.000 euros para contribuir a la defensa jurídica de los ciudadanos españoles que estén acusados en el extranjero de delitos que pueden conllevar la pena de muerte, situación en la que se encuentra una persona en Egipto. Se trata de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española y condenado en 2017 por el asesinato de su cuñado en la ciudad egipcia de Damietta. Desde España se ha instado en varias ocasiones a las autoridades de ese país para que se le conmute la pena de muerte a Ghaly, quien ha negado
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Pedimos a los inmigrantes que se adapten a nuestras leyes, las cumplan y sean personas civilizadas. Pero ante españoles en el extrangero pedimos que los traigan computemos penas etc...
Si vas a un pais extrangero y te cargas a tu cuñado, lo que en ese pais las leyes conllevan pena de muerte, pues colega no mates a nadie y punto, ahora quedas a merced de dicho pais y sus leyes.
Esto es como los radares... es que multan, pues no corras. Aquí lo mismo, no quieres que te metan una pena de muerte? Pues no mates a tu cuñado.