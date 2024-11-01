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El Gobierno de España reconoce como víctima al cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, primer fusilado en Riotinto en el bando republicano

El Gobierno de España reconoce como víctima al cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, primer fusilado en Riotinto en el bando republicano

El hallazgo del cuerpo en 2022 confirmó que el militar fue asesinado vistiendo su uniforme. Hoy sus restos han sido entregados a su familia en la localidad minera

| etiquetas: guardia civil luis ortega godoy , riotinto , huelva
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