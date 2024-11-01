El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania

Ambos centros de detención fueron construidos por la agencia de cooperación española FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y reservan espacio e incluso cunas para privar de libertad también a migrantes menores de edad.
| etiquetas: migración , mauritania , españa , cooperación
Ni el Gobierno ni la agencia de cooperación española, FIAP, del Ministerio de Exteriores, aclaran qué papel juegan en todo esto las dos cárceles de migrantes que España está construyendo ahora mismo en Nouakchott y Nouadhibou. Las obras empezaron en mayo del año pasado, coincidiendo con la propuesta de la italiana Giorgia Meloni para
… » ver todo el comentario