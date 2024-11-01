edición general
13 meneos
24 clics
El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania

El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania

Ambos centros de detención fueron construidos por la agencia de cooperación española FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y reservan espacio e incluso cunas para privar de libertad también a migrantes menores de edad.

| etiquetas: migración , mauritania , españa , cooperación
11 2 0 K 111 actualidad
5 comentarios
11 2 0 K 111 actualidad
#2 migrad
Otra fuente aunque es un artículo de opinión: www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/pedro-sanchez-siete-ministros-m

Ni el Gobierno ni la agencia de cooperación española, FIAP, del Ministerio de Exteriores, aclaran qué papel juegan en todo esto las dos cárceles de migrantes que España está construyendo ahora mismo en Nouakchott y Nouadhibou. Las obras empezaron en mayo del año pasado, coincidiendo con la propuesta de la italiana Giorgia Meloni para

…   » ver todo el comentario
2 K 36
starwars_attacks #4 starwars_attacks
A mí me parece bien, lo siento.
1 K 21
silvano.jorge #5 silvano.jorge
#4 ¿Te parece bien que abandonen a personas sin agua ni comida en medio del desierto?
0 K 12
#1 Mesopotámico
Así sí. Australia es el camino
2 K 17
#3 Abajo
“El gobierno más progresista de la historia”
0 K 10

menéame