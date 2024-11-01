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El Gobierno encarga al comité científico que informe sobre el estado de conservación del salmón

El Gobierno encarga al comité científico que informe sobre el estado de conservación del salmón

El Gobierno ha pedido al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora, organismo que reúne a Ejecutivo central y autonomías en materia de conservación de especies silvestres, que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón del Atlántico (Salmo salar) y si procede o no catalogarlo en peligro de extinción en España, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

| etiquetas: salmón , estado de conservación , comité científico
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3 comentarios
5 1 0 K 46 MAmbiente
ipanies #2 ipanies
Ya se lo digo yo sin estudio ni nada... Sobrepesca y cambio climático.
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#3 Pitchford
#2 Y muchas presas y azudes en los ríos.
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#1 Pitchford
«Si el Comité de Flora y Fauna atiende a las recomendaciones del Comité Científico, pues el procedimiento sigue y si lo rechazan, pues pasará como con la anguila, no habrá más remedio que archivarlo», ha explicado Morán, que considera que, a tenor de lo que se ve en los medios, la historia podría repetirse con el salmón.
«El rigor en la toma de decisiones siempre había venido precedido del rigor en el análisis científico, algo que no se había cuestionado en nuestro país pero que

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menéame