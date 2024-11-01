El Gobierno encarga al comité científico que informe sobre el estado de conservación del salmón

El Gobierno ha pedido al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora, organismo que reúne a Ejecutivo central y autonomías en materia de conservación de especies silvestres, que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón del Atlántico (Salmo salar) y si procede o no catalogarlo en peligro de extinción en España, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.