El Gobierno de EEUU cesa a una abogada del ICE en Minnesota que afirmó ante un juez que el sistema "apesta"

La letrada Julie Le había amenazado con dimitir pero siguió en el puesto para intentar liberar a detenidos irregularmente por agentes federales

Parece que la abogada hizo enfadar a Stephen Miller
Apesta a dictadura, y el olor llega hasta aquí.
