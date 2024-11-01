edición general
El gobierno de EE.UU no para de compartir propaganda nazi [ENG]

Este último año, las cuentas oficiales en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca, y otras agencias gubernamentales han adoptado un tono característico. Los posts parecen memes que usan imágenes dramáticas generadas por IA, eslóganes patrióticos generales, y lenguaje cinematográfico sobre "defender la patria" y dar forma al futuro. Muchas de las frases e imaginería tienen claros ecos en el nazismo, como "Una patria. Un pueblo. Un legado", que recuerda a "Ein volk. Ein reich. Ein führer".

#2 candonga1
El faro del mundo libre (Ayuso dixit) compartiendo propaganda nazi?... debe ser un error...
haprendiz #7 haprendiz
#2 Recuerda que, para ella, ésos son los del "lado bueno" de la historia.
themarquesito #1 themarquesito *
Pero no los llames nazis, que el Goebbels calvo se lo toma a mal.
¿Algún meme nuevo sobre ese personaje, @Grahml ?
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Ese y el resto de blanqueadores nazis de "incógnito" que andan por las RRSS, los del "llamáis nazi a cualquiera", "ya veréis cuando lleguen los nazis de verdad" (impacientes por que llegue ese momento de poder comportarse conforme a su naturaleza), "les llamáis nazis por pensar diferente", etc.
#4 Grahml
#1¿Se aceptan caricaturas dónde menten al personaje?  media
#5 Grahml *
#4 Aunque tampoco quiero pasar la oportunidad de compartir este xD

Cc: #1  media
haprendiz #6 haprendiz *
No falla.

Los que andan siempre envueltos en la bandera son los que más necesitan tapar sus miserias.

En serio. La humanidad nunca avanzará, hasta que, como adultos, mandemos a zurrir mierdas a toda esta caterva de ultras y hechiceros lavacerebros que nos divide y nos infunde miedos de todo tipo, mientras prepara la próxima carnicería a escala global con tal de salvar su culo.
menéame