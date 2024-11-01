El gobierno de EE.UU no para de compartir propaganda nazi [ENG]

Este último año, las cuentas oficiales en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca, y otras agencias gubernamentales han adoptado un tono característico. Los posts parecen memes que usan imágenes dramáticas generadas por IA, eslóganes patrióticos generales, y lenguaje cinematográfico sobre "defender la patria" y dar forma al futuro. Muchas de las frases e imaginería tienen claros ecos en el nazismo, como "Una patria. Un pueblo. Un legado", que recuerda a "Ein volk. Ein reich. Ein führer".